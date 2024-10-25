Глушаков отреагировал на слова Глушенкова о пиве после матчей

Экс-футболист столичного «Спартака» и сборной России Денис Глушаков отреагировал на слова полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о пиве после матчей.

«Каждый лучше видит, как ему восстанавливаться. Можно «литрушечку», а можно поменьше. У нас бывало, что в раздевалках стояло пиво, тренеры разрешали», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Ранее Глушенков заявил, что может выпить литр пива после матча.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Максим провел семь поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей. По итогам 12 туров чемпионата страны «Зенит» с 29 баллами располагается на второй позиции в таблице.