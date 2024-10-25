Вратарь «Локомотива»: «Цели играть в Европе у меня нет»

Страж ворот столичного «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался относительно возможного трансфера в Европу.
«Сейчас цели играть в Европе у меня нет. Моя цель - это «Локомотив», здесь я нужнее. Считаю, что мне нужно доказывать в этом клубе», - передает слова голкипера «РБ Спорт».
Напомним, что 28-летний вратарь пополнил ряды «железнодорожников» минувшим летом. Антон заключил с московским клубом трехлетнее трудовое соглашение.
В нынешнем сезоне Митрюшкин принял участие в пяти поединках Кубка России, в которых пропустил шесть голов.
В чемпионате России «Локомотив» набрал 27 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.
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