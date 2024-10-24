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Набабкин – о Пьяниче: «Видно, что это качественный футболист»

24 Октября 2024 • 22:47 Комментировать

Бывший игрок московского ЦСКА Кирилл Набабкин оценил игру Миралема Пьянича. Звёздный босниец пополнил армейский клуб в прошедшем сентябре.

«Отлично выглядит, пусть и форму пока не добрал до конца, но потихоньку идет к этому. Видно, что игрок качественный, который играл в топ-клубах. Главное у него ещё впереди, думаю, он может сильно прибавить», - делится Набабкин со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Пьянич уже успел провести за ЦСКА четыре матча во всех турнирах. В них он отметился одной голевой передачей. Ранее в карьере Миралем выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и другие известные клубы.

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