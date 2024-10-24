Нападающий «Спартака» может уйти в испанский клуб

Форвард московского «Спартака» Виллиан Жозе может вернуться в чемпионат Испании, где ранее выступал за севильский «Бетис». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в услугах 32-летнего бразильского нападающего заинтересован «Лас-Пальмас». Боссы аутсайдера Ла Лиги рассматривают вариант возвращения Виллиана в Испанию.

Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года. Нападающий подписал двухлетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Виллиан сыграл семь поединков, не отметившись результативными действиями.