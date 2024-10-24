Петербургский «Зенит» не намерен отпускать своего вингера Артура Виктора Гимараеса в бразильский клуб этой зимой в аренду. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». По нашей информации, бразильские клубы не против арендовать игрока, однако чемпиона России устраивает только полноценный трансфер.
Ранее журналист Жорже Никола сообщал, что дорогостоящий новичок «Зенита» прошлой зимы может вернуться в Бразилию. Услуги 26-летнего футболиста, по информации источника, были предложены «Крузейро» и «Фламенго».
В этом сезоне у Артура 14 выходов на поле во всех турнирах, в них он оформил три гола и пять голевых передач.
В 25 лет перешел в Зенит , а до ...
До 25 лет его в Ю.А. десятки скаутов , работающих на евроклубы видели его сотни , если не тысячи раз .
И никому он не был нужен . 25 и ни кому !
Это приговор !