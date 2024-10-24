Петербургский «Зенит» не намерен отпускать своего вингера Артура Виктора Гимараеса в бразильский клуб этой зимой в аренду. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». По нашей информации, бразильские клубы не против арендовать игрока, однако чемпиона России устраивает только полноценный трансфер.

Ранее журналист Жорже Никола сообщал, что дорогостоящий новичок «Зенита» прошлой зимы может вернуться в Бразилию. Услуги 26-летнего футболиста, по информации источника, были предложены «Крузейро» и «Фламенго».

В этом сезоне у Артура 14 выходов на поле во всех турнирах, в них он оформил три гола и пять голевых передач.

Семшов: «У «Зенита» были большие надежды на Артура»