Газзаев назвал причины успеха «Локомотива»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями касательно результатов столичного «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«В команде очень мало иностранцев, она развивается. Мы видим рост «Локомотива». Главный тренер тоже играет очень большую роль. Он ведет свою работу достаточно успешно», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» с 27 набранными баллами располагаются на третьей позиции в таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. В ближайшем матче «Локо» на выезде встретится с «Зенитом». Поединок пройдет на «Газпром Арене» 27 октября.