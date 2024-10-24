Червиченко — о возможной продаже Бонгонды: В «Спартаке» есть более бесполезные игроки

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе вингера «красно-белых» Тео Бонгонда.

Ранее сообщалось, что столичный клуб может продать 28-летнего футболиста.

«Бонгонда – не худший игрок в «Спартаке», чтобы расставаться с ним первым. Есть другие ребята, более бесполезные, которых надо отправить на выход», — заявил Червиченко Metaratings.

По мнению специалиста, Бонгонда не может отыграть на уровне целый матч, но когда он выходит на поле, то все время старается обострить игру.

Летом 2023 года «Спартак» заплатил «Кадису» за Бонгонду семь с половиной миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, но не отметился ни одним забитым мячом, сделав лишь два ассиста.

Контракт Бонгонды с московской командой рассчитан до июня 2027 года.