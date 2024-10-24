Глушаков высказался насчёт критики Соболева

Известный футболист Денис Глушаков высказался о критике, с которой сталкивается нападающий «Зенита» Александр Соболев. У Глушакова спросили, что Соболев должен делать в такой ситуации.

«Терпеть. Время пройдёт – всё закончится. Карьера пройдёт – забудут», - сказал Глушаков «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее трансферное окно Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака». С тех пор нападающий повёл восемь официальных матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.