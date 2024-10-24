Васильев - о заявлении Пьянича: «Деньги творят чудеса»

Осенью 2022 года Миралем Пьянич лично выступал против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии, отказавшись выступить в нём, если он бы состоялся. Матч отменили, а сейчас Пьянич поменял взгляды кардинально - теперь он уже высказался за проведение такого матча. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает несерьёзными слова боснийского полузащитника:

- Могу охарактеризовать одной фразой — деньги творят чудеса. Предложили хороший контракт, а все остальное ему по барабану — что говорить, за или против кого. Вообще к высказываниям спортсменов не стоит относиться серьезно, - цитирует слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Пьянич выступает за московский ЦСКА.