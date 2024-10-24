Камоцци: «Барко и Промес — футболисты разного уровня»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о хавбеке московского «Спартака» Эсекьеле Барко.

По мнению эксперта, в настоящий момент в «Спартаке» нет яркого лидера на поле.

— Барко? Он не играет на уровне Промеса. Барко не повторит достижения Квинси в «Спартаке», потому что это футболисты разного уровня, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом «Спартак» заплатил за Барко 14 миллионов евро. В составе «красно-белых» он появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором четырех ассистов.

По итогам 12 туров «Спартак» находится на шестой позиции в РПЛ, имея в копилке 19 баллов.