Канчельскис оценил игру «Локомотива»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера московского «Локомотива».

«Неважно, как начнёшь. Важно, как закончишь. «Локомотив» выглядит здорово, команда отлично играет. Молодцы! У Галактионова и футболистов «Локо» горят глаза», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

После 12 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 27 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. В следующем поединке чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Игра пройдет на «Лукойл Арене» 27 октября.