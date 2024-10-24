Рианчо: «Надеюсь, «Спартак» выиграет хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался насчёт перспектив московской команды. Рианчо надеется, что «красно-белые» смогут выиграть чемпионский титул в ближайшие годы.

«Спартак» все равно остаётся самым популярным клубом России. Красно-белых поддерживают по всей стране. Надеюсь, «Спартак» выиграет хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет. Потенциал у него есть», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на 11 зачётных баллов.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году под руководством Массимо Карреры.