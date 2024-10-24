Чанов – о Койта: «Идёт нормальный процесс адаптации»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о Секу Койта. На неделе малиец оформил первый гол в статусе нападающего армейского клуба.

«Нормальный процесс адаптации. Николич говорил про это же, лучше тренера никто не скажет. Гол в последнем матче — подтверждение. Люди все разные. Всегда нужно время, чтобы узнать требования, партнёров, страну, обычаи», - рассуждает Чанов в разговоре с Legalbet.

Напомним, что Койта перебрался в ЦСКА прошедшим летом свободным агентом. Последним его клубом до переезда в Москву был «Ред Булл Зальцбург». Также Койта выступает за национальную сборную Мали.