​Губерниев: «Призыв Пьянича ни на что не повлияет»

Осенью 2022 года Миралем Пьянич лично выступал против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии, отказавшись выступить в нём, если он бы состоялся.

Матч отменили, а сейчас Пьянич поменял своё воззрение на 180 градусов - теперь он уже поддерживает проведение такого матча и даже призвал ФИФА вернуть российский футбол в международные турниры.

Но известный телекомментатор Дмитрий Губерниев не особо верит в искренность Пьянича, а также в то, что его слова возымеют эффект.

- Людям свойственно ошибаться, ничего такого в этом нет, иногда мнение меняется. Он приехал в Россию, его здесь все устраивает, испытывает благодарность к стране. Надо сказать ему спасибо за озвученное мнение. Могут ли к нему прислушаться в ФИФА? Думаю, в целом его слова особенно ни на кого не повлияют, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Пьянич выступает за московский ЦСКА.