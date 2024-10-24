Кечинов: «У меня есть ощущения, что «Локомотив» может обыграть «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о главном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» будет принимать «Локомотив».

«У меня есть ощущения, что именно в этом матче «Локомотив» может обыграть «Зенит». И это было бы великолепно. Для всех, для всего российского футбола», - цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Кечинов отметил, что чем больше команд будет бороться за титул чемпиона России, тем выше будет интерес к Российской премьер-лиге.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.