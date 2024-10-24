Колыванов назвал главную и единственную проблему «Динамо»

Бывший российский футболист Игорь Колыванов высказался о главной проблеме московского «Динамо».

«У «Динамо» одна проблема — они не дорабатывают в обороне. Им нужны такие полузащитники, как Игорь Денисов и Дженнаро Гаттузо, которые «выжигают» поле», - рассказал Колыванов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» в этом сезоне не показывает стабильные результаты. Клуб в турнирной таблице Российской премьер-лиги идёт лишь на пятом месте, в активе команды набрано за 12 туров 23 очка.

В 13 туре динамовцам предстоит сыграть на выезде в Химках против местного одноимённого клуба.