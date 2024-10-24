Петржела: «Зенит» не упустит победу в домашнем матче с «Локомотивом»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом».

Специалист заявил, что «Зенит» всегда считается фаворитом в домашнем матче, хотя сейчас «Локомотив» — серьезный соперник.

— Но у себя на поле, думаю, «Зенит» не упустит победу, — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Локомотив» пройдет в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что в двух последних матчах «Локомотив» одолел «Зенит».