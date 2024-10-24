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Боков: «ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство»

24 Октября 2024 • 19:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
1 1.35 X 5.00 2 10.50
26.10 16:30

Экс-футболист ЦСКА Максим Боков поделился комментарием о шансах столичного клуба в борьбе за золотые медали РПЛ.

— Конечно, ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Ну впереди еще больше половины сезона, поэтому еще рано говорить, — цитирует Бокова портал «РБ Спорт».

ЦСКА находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 23 зачетных балла после 12 сыгранных туров. Отставание от лидера составляет семь очков.

В ближайшем туре подопечные Марко Николича примут на своем поле воронежский «Факел». Игра между командами должна будет состояться 26 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Боков

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