Боков: «ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство»

Экс-футболист ЦСКА Максим Боков поделился комментарием о шансах столичного клуба в борьбе за золотые медали РПЛ.

— Конечно, ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Ну впереди еще больше половины сезона, поэтому еще рано говорить, — цитирует Бокова портал «РБ Спорт».

ЦСКА находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 23 зачетных балла после 12 сыгранных туров. Отставание от лидера составляет семь очков.

В ближайшем туре подопечные Марко Николича примут на своем поле воронежский «Факел». Игра между командами должна будет состояться 26 октября.