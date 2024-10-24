​Белоголовцев: «РПЛ - первенство водокачки»

Известный шоумен Сергей Белоголовцев верен себе - он скептически относится к российскому чемпионату и сравнил его с первенством водокачки. Так он ответил на вопрос о том, кого он видит чемпионом страны в нынешнем сезоне.

- Ничего не хочется комментировать по поводу нашего отечественного футбола. Давным давно понятно, кто у них станет чемпионом. Все остальное — местячковые разборки. Это первенство водокачки, - цитирует слова Белоголовцева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что после двенадцати туров российского чемпионата в турнирной таблице лидирует «Краснодар», которого преследуют питерский «Зенит» и московский «Локомотив».