Гуренко назвал преимущество «Локомотива» над «Зенитом»

В 13 туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против прямого конкурента в турнирной таблице, московского «Локомотива». Белорусский тренер и бывший игрок «железнодорожников» Сергей Гуренко озвучил преимущество «Локо» перед оппонентами из Питера.

«Одна из лучших атак в РПЛ у «Локо», «Зенит» более сбалансирован в обороне и атаке. Победит тот, кто окажется в лучшей форме. Фаворит по опыту — «Зенит», но «Локомотив» берёт своей атакой, скоростью и у них больше выбор игроков и вариаций», - делится Гуренко с Legalbet.

Напомним, что состоится матч «Зенит» - «Локомотив» в это воскресенье, 27 октября.