Гаврилов предложил сборной России сыграть со сборной кладбища

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов дал комментарий по поводу ноябрьского товарищеского матча сборной России против Брунея. По словам Гаврилова, он даже не слышал о такой стране.

«Матч против Брунея? Чего-чего? Я не пойму, ты что меня травишь? Я даже название такое не слышал. Как называется? Бруней? Ну, пусть играет, РФС хочет, пусть играет», - цитирует Гаврилова «ВсеПроСпорт».

Гаврилов отметил, что информация о матче против Брунея его развеселила. Ветеран «Спартака» также предложил российской национальной команде сыграть против сборной кладбище.

«Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. Я могу договориться. С ними веселее будет? Да», - сказал Гаврилов.

Матч между сборными России и Брунея пройдёт в пятницу, 15 ноября. Игра пройдёт в Краснодаре.

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух с половиной лет может проводить только товарищеские матчи.