Рианчо — о Станковиче: «Плохие парни — не всегда хорошие тренеры!»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

Испанец заявил, что поклонникам «Спартака» придется набраться терпения, если они хотят получить положительный результат при Станковиче.

«Конечно, не могу говорить за тех, кто работает в «Спартаке», потому что не все знаю. Но точно могу сказать, что плохие парни — не всегда хорошие тренеры!» — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

Напомним, Станкович стал главным тренером «Спартака» минувшим летом, подписав двухлетний контракт. В настоящий момент столичный клуб занимает шестую строчку в чемпионате России, имея в копилке 19 баллов после 12 туров.