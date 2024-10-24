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Рианчо — о Станковиче: «Плохие парни — не всегда хорошие тренеры!»

24 Октября 2024 • 18:28 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
27.10 14:15

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

Испанец заявил, что поклонникам «Спартака» придется набраться терпения, если они хотят получить положительный результат при Станковиче.

«Конечно, не могу говорить за тех, кто работает в «Спартаке», потому что не все знаю. Но точно могу сказать, что плохие парни — не всегда хорошие тренеры!» — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

Напомним, Станкович стал главным тренером «Спартака» минувшим летом, подписав двухлетний контракт. В настоящий момент столичный клуб занимает шестую строчку в чемпионате России, имея в копилке 19 баллов после 12 туров.

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Спартак Москва Деян Станкович Рауль Рианчо ещё теги

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