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Колосков сомневается, что Дугласа Сантоса вызовут в сборную России

24 Октября 2024 • 18:22 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков сомневается, что новоиспечённого гражданина России Дугласа Сантоса вызовут в национальную команду.

«У сборной свой курс — наигрывать молодёжь, чтобы команда была конкурентоспособна, когда вернётся к официальным матчам. В сборной должны играть воспитанники российского футбола. Гражданство Дугласа Сантоса как снег на голову свалилось, я сомневаюсь, что Карпин его вызовет», - делится Колосков для «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России в ноябре сыграет против команд Брунея и Сирии. Игра с брунейцами пройдёт в Краснодаре 15 ноября, а с сирийцами – 19 ноября в Волгограде.

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