Тодорович объяснил, как «Ахмату» исправить ситуацию в РПЛ

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович поделился комментарием о текущем положении команды в чемпионате России.

Футболист признался, что уже несколько раз был в подобной ситуации.

— Для выхода из нее нам просто нужно выкладываться в каждой игре и на каждой тренировке на сто процентов. Внутри команды мы уже обсудили этот момент, — приводит слова Тодоровича Legalbet.

Игрок считает, что в ближайших матчах «Ахмат» начнет зарабатывать очки.

По итогам 12 сыгранных туров грозненский клуб замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своей копилке всего шесть очков.

Стоит сказать, что «Ахмат» является единственной командой РПЛ, которая еще ни разу не побеждала в этом сезоне.

26 октября подопечные Сергея Ташуева встретятся в гостях с «Ростовом».