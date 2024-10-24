Глушаков назвал Батракова новым Аршавиным

Денис Глушаков порассуждал о молодом таланте столичного «Локомотива» Алексее Батракове.

«Есть ли в России новый Аршавин? Может быть, Батраков. Но у него пока только первый сезон, который часто бывает ярким у молодых игроков. А вот второй сезон – часто со спадом. Посмотрим, как будет у него», - делится Глушаков для «РБ Спорт».

Напомним, что у Батракова в текущем сезоне набралось уже восемь забитых голов и шесть голевых передач в рамках прошедших 16 матчей в рамках всех официальных турнирах. Молодому футболисту 19 лет. Он является воспитанником клубной академии столичного «Локомотива».