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Семшов: «У «Зенита» были большие надежды на Артура»

24 Октября 2024 • 17:32 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
27.10 19:30

Российский тренер Игорь Семшов высказался о возможном уходе вингера «Зенита» Артура Виктора Гимараеса.

Ранее сообщалось, что услуги 26-летнего футболиста были предложены бразильским командам.

По мнению Семшова, пока Артур не смог найти себя в «Зените» и не стал игроком основы.

«Были большие надежды на него. Может, он не может выдержать уровень конкуренции в «Зените». Клуб рассчитывал на большее», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, в январе 2024 года «Зенит» заплатил за Артура 15 миллионов евро. В текущем сезоне он появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, отметился тремя голами и оформил пять ассистов.

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