Роман Воробьёв ответил, что нужно сделать «Краснодару» для завоевания чемпионства

Экс-игрок «Краснодара» Роман Воробьёв ответил на вопрос о том, станет ли кубанский клуб чемпионом в этом розыгрыше РПЛ.

«По сути, соперник один – «Зенит». Сейчас у «Краснодара» классная серия. Если продолжат набирать очки в таком темпе, то, конечно, станут чемпионами», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

При этом эксперт добавил, что для достижения цели все игроки «Краснодара» должны быть в строю.

После 12 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 очков. Отрыв от ближайшего соперника составляет один балл.

В ближайшем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся на выезде с «Крыльями Советов». Игра между командами пройдет 28 ноября. Стартовый свисток запланирован на 18:30 по мск.