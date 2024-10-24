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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роман Воробьёв ответил, что нужно сделать «Краснодару» для завоевания чемпионства

24 Октября 2024 • 17:24 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
28.10 18:30

Экс-игрок «Краснодара» Роман Воробьёв ответил на вопрос о том, станет ли кубанский клуб чемпионом в этом розыгрыше РПЛ.

«По сути, соперник один – «Зенит». Сейчас у «Краснодара» классная серия. Если продолжат набирать очки в таком темпе, то, конечно, станут чемпионами», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

При этом эксперт добавил, что для достижения цели все игроки «Краснодара» должны быть в строю.

После 12 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 очков. Отрыв от ближайшего соперника составляет один балл.

В ближайшем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся на выезде с «Крыльями Советов». Игра между командами пройдет 28 ноября. Стартовый свисток запланирован на 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Воробьёв

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