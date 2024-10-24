Глушаков назвал лучшего российского футболиста 21 века

Полузащитник ростовского СКА и подмосковных «Химок» Денис Глушаков порассуждал о лучшем футболисте текущего века.

«Наверное, соглашусь, что Аршавин – лучший игрок из России в 21 веке. Но многих ещё могу отметить — Александр Головин, Алексей Миранчук, Роман Павлюченко, Динияр Билялетдинов. Тех, кто поиграл в Европе», - говорит Глушаков для «РБ Спорт».

Напомним, что Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним клубом в его карьере был алматинский «Кайрат». Также он играл за родной «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань», с 2002 по 2012 годы выступал за национальную сборную России.