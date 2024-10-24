Сперцян рассказал о своём отношении к пиву

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своём отношении к пенному напитку.

«Пиво после матча? Нет, я поспокойнее. Но если есть разрешение, и мы собираемся командой, то почему нет. Не любитель крепкого алкоголя. Но с командой могу выпить бокал пива или вино», - делится Сперцян смеясь для Sport24.

Ранее о пиве для нашего сетевого издания высказался бывший немецкий форвард «Байера» и национальной сборной Германии Штефан Кисслинг.

Также ранее в одном из своих интервью игрок петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что любит выпить пару бутылок пенного напитка после игры.