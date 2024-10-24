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Сутормин — о «Ростове» в РПЛ: «Результат придёт»

24 Октября 2024 • 16:05 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
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26.10 19:00

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, чего не хватает команде для побед в рамках РПЛ.

«Как сказал Валерий Георгиевич: «Забить на один гол больше соперника». Такой период, его надо всем вместе пережить через работу. Я думаю, что результат придет», — приводит слова Сутормина портал «РБ Спорт».

По итогам 12 сыгранных туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

В ближайшем туре подопечные Валерия Карпина примут на своем поле «Ахмат». Игра между командами пройдет 26 октября. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Алексей Сутормин

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