Бистрович высказался об игровом времени в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий по поводу получаемого игрового времени. Хорват рад возможности выходить на поле в кубковых матчах «армейцев».

«У нас отличная команда, очень хорошие футболисты. Рад, что у нас есть много матчей, есть постоянная ротация. Я рад, что получаю шанс в Кубке России», - цитирует Бистровича «Спорт-Экспресс».

На текущий момент ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Марко Николича проведёт в субботу, 26 октября, - против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.