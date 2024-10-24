Тормена: «Кордоба — игрок высочайшего уровня»

Центральный защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос о значимости для команды нападающего Джона Кордобы.

«Джон — игрок высочайшего уровня. Он помогает команде в каждом матче своими голами, передачами и работой, которую он проделывает на поле», — приводит слова Тормены Legalbet.

В текущем сезоне 31-летний форвард появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых шесть раз поразил ворота соперников и оформил четыре ассиста.

Действующий трудовой договор Кордобы с «Краснодаром» истекает летом 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость колумбийца составляет 14 миллионов евро.