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Тормена: «Кордоба — игрок высочайшего уровня»

24 Октября 2024 • 15:14 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
28.10 18:30

Центральный защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос о значимости для команды нападающего Джона Кордобы.

«Джон — игрок высочайшего уровня. Он помогает команде в каждом матче своими голами, передачами и работой, которую он проделывает на поле», — приводит слова Тормены Legalbet.

В текущем сезоне 31-летний форвард появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых шесть раз поразил ворота соперников и оформил четыре ассиста.

Действующий трудовой договор Кордобы с «Краснодаром» истекает летом 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость колумбийца составляет 14 миллионов евро.

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