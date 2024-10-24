Семак вспомнил «Барселону» с Хави, реагируя на слова Карпина

Рулевой «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист в интервью заявил, что российский футбол уже 20 лет идёт не туда.

По словам Семака, каждый имеет право на своё мнение. Наставник «Зенита» отметил, что в российской лиге многие команды играют глубоко от обороны, и в такой ситуации об интенсивности речь не идёт.

В то же время Семак отметил, что футболисты «Барселоны» в своё время не бегали много, но добивались успехов.

«Если брать ту же «Барселону» с Хави, с Иньестой… Это игроки, которые великолепно играли с мячом, и тот же общий пробег той «Барселоны» будет значительно ниже многих команд в Российской премьер-лиге. Но это не говорит о том, что команда играет хуже», - цитирует Семака сайт «Зенита».

«Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата.