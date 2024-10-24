Сильянов рассказал, какой турнир приоритетнее для «Локомотива»

Игрок столичного «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос о том, какой турнир приоритетнее для клуба в этом сезоне.

— Учитывая, как все складывается, думаю, что для «Локомотива» чемпионат в приоритете, — заявил Сильянов порталу «РБ Спорт».

После 12 туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Михаила Галактионова 27 набранных очков. Отставание от лидера составляет три балла.

В следующем туре «Локомотив» встретится на выезде с «Зенитом». Игра между командами пройдет 27 октября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.