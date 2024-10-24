Бышовец объяснил, в чем Кассьерра превосходит Соболева

Бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о центральном матче 13-го тура РПЛ.
- Кто фаворит в матче «Зенит» - «Локо»?
- Шансы «Зенита» на победу повыше. Все-таки в распоряжении Семака более мастеровитые футболисты. Но у «Локо» есть свои козыри.
- Какие?
- Имею в виду быстрые контратаки, которые проводит эта молодая команда. Так что я бы не стал называть однозначного фаворита в этой встрече. Не исключаю, что мы увидим равную игру. Хотя, мне кажется, что у питерцев реализация моментов все же повыше.
- Не насторожило ли вас неожиданное поражение «Локо» от «Химок»?
- Да. Действительно итоговый результат удивил. Но тому есть и объяснение. Молодой команде свойственна болезнь роста. Так что посмотрим, как «Локо» держит удар. В Кубке с «Ростовом» подопечные Галактионова смотрелись неплохо, но теперь на повестке дня «Зенит».
- Можно ли проводить параллели между Батраковым и Клаудиньо?
- Эти исполнители действительно многое определяют в игре своих команд. Но Клаудиньо уже давно играет в связке с Венделом и Барриосом, а Батраков проводит только первый сезон на таком уровне. Клаудиньо сегодня находится в оптимальном состоянии и влияет на качество и разнообразие атак «сине-бело-голубых».
- А Батраков?
- Его сильная сторона – умение быстро начинать атаки. Он хорошо владеет мячом, меняет ритм игры. В то же время не плох в завершении.
- Ждете ли вы в стартовом составе «Зенита» Соболева? Или ему объективно тяжело выиграть конкуренцию у Кассьерры?
- Отвечу так. Адаптация в новом клубе зависит от игрового времени. Соболев играет в Кубке, потихоньку улучшает взаимопонимание с партнерами. Так что определенные перспективы у него есть.
- Но Кассьерра сильнее?
- Должен заметить, что Кассьерра разнообразил свою игру в этом сезоне. Он способен действовать не только на передней линии, на острие, но и эффективно отходит в глубину поля, освобождая зоны для врываний Клаудиньо, Вендела, Лусиано. Это качество его выгодно отличает от многих других нападающих РПЛ. И от Соболева, и от Кордобы, которые сосредоточены только на завершении. Так что «Локо» нужно будет, прежде всего, нейтрализовать именно Кассьерру.
Александр Сычёв
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