Илич надеется вернуться в РПЛ

Недавно Саша Илич был уволен с должности главного тренера «Пари НН» по причине неудовлетворительных результатов команды. Сербский специалист ещё надеется поработать в Российской премьер-лиге в будущем.

«Надеюсь, однажды я вернусь в Россию. Посмотрим, как сложится. РПЛ – хорошая лига: очень хорошие команды, стадионы и другая инфраструктура. Посмотрим. Если у меня будет такая возможность – хорошо», - цитирует Илича «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Пари НН» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Вскоре после увольнения Саши Илича нижегородцы назначили на пост тренера Виктора Ганчаренко.