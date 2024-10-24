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«Спартак» не хотел купить Антона Миранчука эксклюзив

24 Октября 2024 • 14:35 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Спартак» в летнее трансферное окно мог подписать Антона Миранчука. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не является правдивой. По нашим данным, на позицию атакующего полузащитника «красно-белые» рассматривали только иностранных футболистов.

Напомним, что летом Антон Миранчук провёл какое-то время без клубной прописки после истечения срока контракта с «Локомотивом». В сентябре полузащитник подписал трудовое соглашение со швейцарским клубом «Сьон».

«Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сьон Антон Миранчук ещё теги
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