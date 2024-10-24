Сборная России сыграет в Краснодаре по двум причинам

В следующем месяце соперником сборной России по товарищескому матчу станет сборная Брунея. Команды сойдутся лицом к лицу в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Российский футбольный союз решил проводить матч в Краснодаре по двум причинам. Основная из них – прогноз по посещаемости. В РФС считают, что в Краснодаре на стадион придёт больше людей, чем пришло бы в Сочи.

Вторая причина заключается в том, что сборная России давно не проводила матчей в Краснодаре.

Что касается качества поля, то этот фактор на выбор стадиона не повлиял, ведь но ноября проблемы в Сочи можно было бы устранить.