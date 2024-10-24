Хаджи оценил слухи об уходе Зиньковского из «Спартака»

Бывший сотрудник московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о хавбеке «красно-белых» Антоне Зиньковском. В прессе ходят слухи о возможном уходе игрока из команды.

«Вряд ли он уйдёт. Пожелаю ему удачи, у него хороший футбольный возраст. Жалко, если такими игроками будем разбрасываться. Думаю, это всё злопыхатели «Спартака» пишут», - передает слова Александра «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний полузащитник сыграл семь поединков, не отметившись голевыми действиями. Трудовое соглашение между Зиньковским и «красно-белыми» истекает летом 2027 года. Трансферная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.