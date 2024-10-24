В Госдуме отреагировали на извинения полузащитника ЦСКА Пьянича

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал извинения боснийского хавбека ЦСКА Миралема Пьянича за слова о России.

«Он поменял мнение, приехав к нам. Это хорошо. Таких случаев должно быть больше. К сожалению, там шовинистическая кампания против России. Для них у нас все плохое и опасное», - приводятся слова депутата на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что два года назад Пьянич негативно высказался насчет возможного товарищеского поединка между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Миралем известен по выступлениям за туринский «Ювентус» и каталонскую «Барселону». В ЦСКА он перешел на правах свободного агента, подписав трудовое соглашение до окончания нынешнего сезона.