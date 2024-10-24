Семак ответил, сыграет ли Глушенков с «Локомотивом»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии полузащитника Максима Глушенкова в преддверии поединка 13-го тура Премьер-лиги против московского «Локомотива».

«Глушенков, скорее всего, не сможет принять участия в матче, он работает пока индивидуально. Будем разговаривать с докторами. Буквально вчера он прошел обследование», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глушенков сыграл десять поединков за «сине-бело-голубых». Максим отметился девятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Из-за повреждения ноги он пропустил два последних матча «Зенита».

Питерцы сыграют против «Локо» 27 октября на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.