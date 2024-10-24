Семак высказался о российском паспорте Дугласа Сантоса

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно натурализации защитника «сине-бело-голубых» Дугласа Сантоса. Ранее было объявлено, что бразилец получил гражданство РФ.
«Конечно, я рад. Он уже долгое время в России. Если и у него, и тренера сборной России будет желание, то он сможет так же помочь, как и Фернандес», - передает слова главного тренера «Зенита» «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Дуглас защищает цвета петербургского коллектива с лета 2019 года. В общей сложности защитник сыграл 198 поединков за «сине-бело-голубых», в которых отметился семью забитыми мячами и 33 голевыми передачами. Его трудовое соглашение с «Зенитом» истекает в 2027 году.
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