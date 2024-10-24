Семак высказался о Батракове перед матчем «Зенит» - «Локомотив»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в преддверии очного матча команд.
«За Батракова все рады. Все удивлены его результативностью, количеством заработанных баллов по системе «гол+пас». Вряд ли кто мог такого ожидать», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».
Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Поединок примет петербургский стадион «Газпром Арена». Игра пройдет 27 октября.
После 12 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей позиции.
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