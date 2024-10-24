Полузащитник «Зенита» Мостовой оценил силу «Локомотива»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о грядущей встрече с московским «Локомотивом» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Локомотив» - серьезный соперник в этом году. Очень хорошо они идут. Поэтому я думаю, каких-то изменений особых не будет», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Встреча «Зенита» и «железнодорожников» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В преддверии этого матча команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице, а подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.