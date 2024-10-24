Семак оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об амбициях московского «Локомотива» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Очень хорошая команда, которая находится в верхней части таблицы и является претендентом на победу в чемпионате. Все это видят, все это понимают», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

По итогам 12 туров Премьер-лиги петербургский клуб с 29 баллами занимает второе место в таблице, а «железнодорожники» (27) располагаются на третьей позиции.