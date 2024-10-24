Пьянич объяснил свои слова о России

Хавбек московского ЦСКА Миралем Пьянич в беседе с журналистами извинился за слова, сказанные о России в 2022 году.

«Если кто-то неправильно понял мои слова или кого-то они задели, я приношу извинения. Но я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации о текущей ситуации», - передает слова боснийского полузащитника «Спорт-Экспресс».

В 2022 году Пьянич высказался против проведения товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Напомним, что Миралем пополнил ряды «армейского» коллектива на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до окончания сезона-2024/2025.