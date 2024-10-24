Канчельскис хочет попасть на стажировку к Станковичу в «Спартак»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о намерении пройти стажировку в московском «Спартаке».
«Я хотел бы пройти стажировку у Станковича. Мне интересно, как живет команда, их недельный цикл, что-то подметил бы. Это была бы взаимовыгодная помощь», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».
Напомним, что ранее московский клуб отменил стажировку Александра Мостового.
Станкович занял пост главного тренера «красно-белых» минувшим летом. Под руководством сербского специалиста «народная команда» с 19 набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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