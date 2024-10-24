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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джанашия: «Белорусские клубы не усилят российский футбол»

24 Октября 2024 • 10:25 Комментировать

Бывший форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал идею создания объединенного чемпионата России и Беларуси.

«Белорусские клубы не усилят российский футбол. Российскому футболу это не нужно, потому что в РПЛ есть хорошие команды. Лучше их сделать сильнее, чем запускать белорусские клубы», - передает слова грузина «Чемпионат».

Напомним, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги команды сыграли 12 туров. На первом месте с 30 набранными баллами располагается «Краснодар». Петербургский «Зенит» идет на втором месте, отставая от «быков» на одно очко. Тройку призеров замыкает московский «Локомотив», в активе которого 27 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Заза Джанашия
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