Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, когда вернётся в строй

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своей травме, полученной во время тренировочного занятия.

«Частичный надрыв боковой связки, немножко повредил крестообразную. Но, слава Богу, без операции. По прогнозам, к зимним сборам буду готов в общей группе», - рассказал голкипер в интервью «Футбол нот дэд».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Кержаков не сыграл ни одного поединка. В минувшей игровой кампании на его счету 20 матчей.

После 12 туров чемпионата России команда Сергея Семака набрала 29 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице.