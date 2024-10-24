Тимощук объяснил, зачем «Зенит» купил Соболева

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий по поводу трансфера нападающего Александра Соболева из московского «Спартака».
«Мы отталкиваемся от того, нужен игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев - один из сильнейших нападающих», - цитирует специалиста «РБ Спорт».
Форвард пополнил ряды «сине-бело-голубых» в летнее трансферное окно. Стороны заключили трудовое соглашение на три года.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел шесть поединков, не отметившись голевыми действиями.
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